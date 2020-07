Anderhalvemeterkamperen: met een sleutelbos het wc-hokje in

Reserveren voor het zwembad, wachten bij de wc’s, 1,5 meter afstand tot andere gasten. Kampeerders moeten hun hoofd erbij houden deze zomervakantie. Hoe bevalt het anderhalvemeterkamperen?

Eigenlijk zouden Zwanet en Frank (beiden 35) in Zuid-Frankrijk zitten deze zomer. Corona zette een streep door de plannen. Het stel uit Hoogeveen mocht wel naar Frankrijk, maar koos liever voor iets dichter bij huis: camping de Oldemeyer, vlak bij Hardenberg.

„Een prima keuze, als ik de verhalen uit Frankrijk nu hoor”, zegt Frank terwijl hij de borden van de lunch in de afwasteil doopt. „Als het echt verkeerd gaat met corona, zijn wij zo thuis.” Het stel zat vorig jaar met hun kinderen Sterre (9) en Mees (5) ook al op de Oldemeyer. „Op precies hetzelfde veldje”, zegt Zwanet.

De maatregelen die de camping trof, begrijpen ze goed. Alleen 1,5 meter afstand houden vinden ze moeilijk. Frank: „Sommige mensen kennen we nog van vorig jaar. Samen even een biertje pakken gaat minder ontspannen.”

Tijdslotten

Op de camping is het ook nu „gewoon gezellig.” Dat er corona is, merken ze vooral door de regels bij de toiletgebouwen en de wasbakken. En bij het organiseren van gezinsuitjes. Zwanet: „Je moet alles plannen en van tevoren online reserveren.” „Het spontane is weg”, vult Frank aan.

Zaterdag zit het weekje vakantie erop. Liever hadden ze er twee weken van gemaakt, maar dat lukte niet meer. „Drie weken geleden bedachten we pas dat we toch op vakantie wilden”, zegt Frank. Zwanet: „Een beetje laat.”

Volgens campingeigenaar Gerard Zomer (55), die de Oldemeyer samen met zijn vrouw Loes runt, zorgt corona voor heel wat extra drukte. „We zien gasten die we nog niet eerder gezien hebben.” Vanaf aanstaand weekend zit de Oldemeyer –goed voor 220 vaste stacaravans en chaletplaatsen, 80 toeristische kampeerplaatsen, 8 safaritenten en een groepsaccommodatie– helemaal vol. „Dan hebben we ongeveer 1300 gasten op de camping.”

Eind maart zag het beeld er nog heel anders uit. Zomer: „Toen werd er weinig geboekt. Ook de reserveringen voor de groepsaccommodatie werden afgezegd. Waar gaat dit naartoe, dachten we.” Met de versoepeling van de landelijke maatregelen zag hij het aantal boekingen toenemen. Dat corona op veel plekken in het buitenland oplaait, zorgt voor nog meer aanloop. „Trouwe buitenlandkampeerders kiezen nu voor een vakantie in Nederland.”

Een paar aanpassingen waren nodig om overal op de Oldemeyer de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. In het zwembad zijn tijdslotten van 1,5 uur waarbij maximaal tachtig mensen tegelijk kunnen zwemmen. Lijnen en pijlen op de vloeren in de receptie, de kantine en de animatieruimte zorgen voor een gestructureerde looproute. In het sanitairgebouw zijn de wastafels om en om bruikbaar. De toiletten zijn allemaal toegankelijk, maar mensen moeten een sleutelbos meenemen als ze een hokje binnengaan. Op die manier zien gasten buiten al of er nog een wc vrij is. „We hebben nagedacht over een plasketting, maar dat leek ons minder hygiënisch”, lacht Zomer.

Hij heeft dezer dagen veel overleg met andere christelijke campings uit de regio, in totaal vijf stuks. Via een WhatsAppgroep houden ze korte lijntjes en gaan ze bij elkaar te rade over hun aanpak. „Erg fijn.”

Over het algemeen houdt men zich aan de afstandsregel, ziet de eigenaar. „Alleen voor jongeren is het lastig. Die zitten weleens wat dichter bij elkaar.” Handhaven doet het personeel niet. Zomer: „We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. We kunnen niet overal tegelijk zijn.”

Taart

In de schaduw van hun overkapping zitten Gerrit (54) en Greet (52) uit Elspeet aan de koffie – „de taart is net op.” Ze zijn nu voor de veertiende keer op de Overijsselse camping en hebben er hun eigen chalet. Deze vakantie brengen ze samen met hun kinderen Wiegert (13) en Hilde (10) door; zaterdag sluiten nog enkele oudere kinderen aan. Buurmeisje Willemijn (12) logeert een paar nachten bij de familie.

Volgens Gerrit heerst op de camping dezelfde sfeer als voorgaande jaren. Greet moet wennen aan het afstand houden. „Daar moet je steeds over nadenken. Je gaat niet zo gemakkelijk bij vrienden zitten.” Berichtgeving over nieuwe uitbraken zien ze voorbij komen, maar die halen hen niet uit de vakantiesfeer.

Het echtpaar vindt het wel jammer dat sommige activiteiten vanwege corona moesten sneuvelen: de sing-in op zondagavond, het volwassenbingo waar Greet heen ging. Het is jaarlijkse traditie om met een grote club mensen door Giethoorn te varen. Hoe dat dit jaar moet, weet het stel nog niet. „Misschien met allemaal verschillende bootjes”, oppert Gerrit.

Er zitten ook voordelen aan de regels, vindt Wiegert: door het tijdslot zijn er minder mensen in het zwembad. „Lekker rustig.”

