Anderhalf jaar cel voor dreigende vader

Een vader die een medewerker van de kinderbescherming en het gemeentehuis in Sneek bedreigde om af te dwingen dat hij een omgangsregeling met zijn zoon zou krijgen, heeft anderhalf jaar celstraf gekregen. Daarvan is een jaar voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank in Leeuwarden dreigde de man met een terroristisch misdrijf toen hij zei dat hij met gasflessen en benzine naar het gemeentehuis zou komen en dat hij „de boel” zou opblazen als de politie kwam. Op andere momenten dreigde hij de medewerker van de kinderbescherming te doden. Bovendien verwees hij afgelopen maart naar de terreuraanslag op een tram in Utrecht, die tien dagen eerder was gepleegd.

De man werd ook veroordeeld voor verboden wapenbezit en het hebben van een hennepkwekerij. In de woning van de man zijn een wapen, een geluidsdemper en patronen gevonden. Volgens deskundigen was de man tijdens de bedreigingen verminderd toerekeningsvatbaar.