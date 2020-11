Andere tabaksverkopers niet echt blij met sigarettenban supers

Pomphouders en tabaksspeciaalzaken kijken met gemengde gevoelens naar het aankomende verbod voor supermarkten om sigaretten te verkopen. Daardoor zullen rokers vanaf 2024 waarschijnlijk meer naar bijvoorbeeld de Primera of het winkeltje bij een tankstation gaan voor hun pakje sigaretten. Maar die extra omzet lijkt van korte duur.

Ewout Klok, pomphouder in Hoogeveen en tevens voorzitter van brancheorganisatie BETA, wijst erop dat het kabinet erop inzet dat tabak vanaf 2030 alleen nog maar in echte speciaalzaken te koop is. Dan verliezen pomphouders alsnog deze belangrijke inkomstenbron, zegt hij. Klok schat in dat sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten nu nog goed zijn voor ongeveer 60 procent van de omzetten in winkeltjes bij tankstations.

Hij begrijpt de gezondheidsbezwaren rond roken, maar wijst er ook op dat er al veel maatregelen zijn genomen om roken minder aantrekkelijk te maken. Volgens hem moet je dan denken aan bijvoorbeeld de neutrale verpakkingen van sigaretten. Wat Klok wel positief vindt is dat pomphouders nog een aantal jaar de tijd krijgen om naar alternatieve inkomstenbronnen te zoeken.

Dat laatste merkt ook Jos Zuijdwijk op. Hij is voormalig eigenaar van een Primera-winkel en tegenwoordig voorzitter van tabaksdetailhandelorganisatie NSO. Zuijdwijk is niettemin somber over de vooruitzichten. Doordat er steeds minder mensen roken neemt de sigarettenverkoop eigenlijk al elk jaar af. Wat Zuijdwijk daarnaast vervelend vindt is dat de overheid nu van hogerhand ingrijpt met een verkoopverbod. Hij benadrukt voorstander te zijn van een vrije markt.

Vanaf 2024 mogen supermarkten geen sigaretten meer verkopen. Een jaar eerder zal de verkoop van tabak via internet al verboden zijn. Het kabinet zal hierover vrijdag een besluit nemen, bevestigen ingewijden. De bedoeling is dat de gezondheid van Nederlanders verbetert. In 2040 zou er een rookvrije generatie moeten zijn, is de gedachte.

De supermarktbranche wilde donderdag nog geen commentaar geven. Een woordvoerster van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) liet weten dat de koepel eerst de Kamerbrief hierover wil afwachten. Waarschijnlijk kost het besluit de supers straks veel geld. Met de sigarettenverkoop zijn jaarlijks nu nog miljarden euro’s gemoeid. Een groot deel daarvan wordt aan de man gebracht door supermarkten.