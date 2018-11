Andere man mishandeld vóór fatale steekpartij

De 36-jarige man die zondagochtend is aangehouden voor een fatale steekpartij in Breda, heeft kort ervoor vermoedelijk ook iemand mishandeld. Een 18-jarige man uit Dordrecht heeft tegen de Bredanaar aangifte gedaan van mishandeling, maakte de politie maandag bekend.

Het slachtoffer zegt dat de verdachte met opzet tegen hem aan is gelopen en meteen een vuistslag uitdeelde tegen zijn hoofd. Kort erna vond de steekpartij plaats, waardoor een 23-jarige man, eveneens uit Dordrecht, om het leven kwam. De politie gaat ervan uit dat hij een willekeurig slachtoffer is geweest.

De twee Dordtenaren kenden elkaar niet. De politie onderzoekt desondanks of er een verband is tussen de zaken die zich beide hebben afgespeeld in het Bredase uitgaansgebied.

De verdachte Bredanaar wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.