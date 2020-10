‘Andere kijk op voedsel door coronavirus’

De waardering voor boeren en tuinders zit mede dankzij het coronavirus in de lift. In alle sectoren is de waardering gegroeid, behalve ten aanzien van de varkenshouderij. Deze sector wordt hetzelfde gewaardeerd als in 2018, blijkt uit de tweejaarlijkse Agrifoodmonitor, uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van Topsector Agri & Food.

Volgens het onderzoek heeft de uitbraak van het coronavirus invloed gehad op hoe mensen eten. Mensen zijn anders gaan eten. Er kwam minder varkensvlees op tafel en meer groenten en fruit. Mensen gaven aan dat ze dit doen voor hun gezondheid. Het virus heeft ook invloed gehad op hoe burgers waarde zijn gaan hechten aan basisbehoeften zoals voedselveiligheid en stabiliteit. Ze zijn meer geïnteresseerd geraakt in waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd.

Covid-19 zorgde er ook voor dat men Nederlandse producten meer is gaan waarderen. Mensen die al gezond bezig waren zijn nog gezonder gaan eten. Men vindt smaak, betaalbaarheid en gezond de belangrijkste waarden bij het voedsel dat men op een gewone dag eet. Ook de waarden veiligheid en een goed gevoel zijn belangrijker dan voorgaande jaren. Duurzaamheid blijft even belangrijk als altijd. En in vergelijking met 2018 vinden mensen het nog belangrijker dat voedsel uit de regio komt, aldus het onderzoek.