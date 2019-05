Ander scenario moorden Enschede onderzocht

Recherche en Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken een mogelijk alternatief scenario in de zaak rond de viervoudige moord in een growshop in Enschede. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag gezegd tijdens een tussentijdse zitting tegen drie mannen die worden verdacht van de moorden. Aanleiding voor het onderzoek is een publicatie van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink.

De vier slachtoffers werden op 13 november gevonden in een pand in Enschede, waarin de growshop van een van hen was gevestigd. Het viertal is vermoedelijk van dichtbij doodgeschoten. In de loop van het onderzoek arresteerde de politie de van oorsprong uit Servië afkomstige Camil A. (58) en zijn zoons Dejan (32) en Denis (31). Het drietal beroept zich op zijn zwijgrecht.

Korterink schrijft dat de moorden een wraakoefening moet zijn geweest van een Mexicaanse vrouw en haar handlangers, wier vierjarige dochtertje en tweelingbroer in maart vorig jaar bij een drugsroof zouden zijn vermoord in Hengelo. De lichamen van deze slachtoffers zouden zijn verdwenen. De journalist baseert zich op vier bronnen. Eerder deze week heeft hij zijn bevindingen voorgelegd aan het OM. Dat verwacht dat het onderzoek ernaar geruime tijd in beslag zal nemen.

De officier van justitie tekende wel aan dat "justitie het stuk niet groter maakt dan het nu is". Tot dusver is volgens het OM niets gebleken van betrokkenheid van anderen dan de verdachten. Over vader en zoons A. heeft het OM eerder gezegd dat het "een waslijst" aan bewijzen tegen hen heeft.

De advocaten van de verdachten hebben grote belangstelling voor Korterinks bevindingen. Een van hen wees erop dat in het moordonderzoek DNA van een vrouw op een kogelhuls is gevonden. "Korterink is de eerste die een vrouw in beeld brengt.’’ Het OM zal onderzoeken of het DNA van de vrouw afkomstig kan zijn. De Mexicaanse zou momenteel in Venezuela vastzitten.