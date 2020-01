ANBO wijst ouderen op recht op huurtoeslag

Ouderenbond ANBO helpt mensen na te gaan of ze volgens de nieuwe regels per 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag. Volgens de organisatie dreigen duizenden ouderen een toeslag mis te lopen, omdat ze niet op de hoogte zijn van de wijzigingen.

Volgens ANBO zijn er nu al veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op huurtoeslag. Met ingang van het nieuwe jaar hebben ongeveer 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag, onder wie veel ouderen. De Belastingdienst informeert volgens de bond mogelijke ontvangers niet actief over de mogelijkheid een huurtoeslag te ontvangen.

Door het verhogen van de maximale inkomensgrens met circa 5000 euro komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag. De ANBO rekent voor dat een alleenstaande AOW’er met een inkomen van 23.000 euro en een huursom van 600 euro per maand (inclusief 12 euro servicekosten) vorig jaar geen recht had op een toeslag, maar nu wél. De AOW’er kan nu 171 euro huurtoeslag per maand kan ontvangen.

Mensen die al vóór 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, krijgen vanzelf de juiste toeslag vanuit de Dienst Toeslagen.