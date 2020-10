ANBO staat niet achter oproep Blokhuis over griepprik

Seniorenorganisatie ANBO staat niet achter de oproep van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan gezonde ouderen om niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik.

„Ons advies aan mensen die twijfelen of graag de griepprik willen halen is om met hun huisarts te overleggen. Zij kunnen met de huisarts bespreken of ze de griepprik kunnen uitstellen of hem toch halen”, zegt een woordvoerster van de ouderenbond. „Deze mensen zijn eerder als risicogroep gedefinieerd en krijgen op basis daarvan de uitnodiging voor deze vaccinatie”, vervolgt ze.

Blokhuis liet dinsdag weten dat mensen met een medische aandoening en 70-plussers dit jaar voorrang krijgen bij de toekenning van een griepprik, omdat de vraag naar de prik groter is dan het aanbod. Gezonde mensen tussen 60 en 69 jaar wordt gevraagd niet op de uitnodiging voor een griepprik in te gaan.

Maar volgens de ANBO had de overheid veel eerder actie moeten ondernemen om te zorgen voor voldoende griepvaccins. „Dit hadden ze van ver kunnen zien aankomen. Een tekort aan griepprikken is onnodig”, zegt de woordvoerster.

„Wij staan hier niet achter. Juist dit jaar is een groot deel van de senioren (74 procent) van plan om de griepprik te halen”, aldus de zegsvrouw. Zij wijst er ook op dat gezondheidsinstituut RIVM eerst het advies gaf aan senioren om de griepprik te halen, om verschillende medische redenen. „En nu wordt er gezegd: door het tekort is het niet meer nodig. Dat is geen steekhoudend argument”.

Marcel Sturkenboom, directeur van ouderenorganisatie KBO-PCOB, hoopt dat het wel duidelijk is wie uit de groep 60-69 recht heeft op een griepprik en dat niet iemand zelf die beslissing hoeft te nemen. „Je moet voorkomen dat iemand met bijvoorbeeld een hartprobleem niet zelf gaat zeggen dat het wel met de kwetsbaarheid meevalt en daardoor misschien in grotere problemen komt”, zegt hij.

Sturkenboom stelt dat het naar is voor mensen die de griepprik normaal ook krijgen, maar het tegelijkertijd begrijpelijk is dat deze keuze wordt gemaakt. „Goed dat de meest kwetsbare groepen wel een vaccin kunnen krijgen”, aldus de directeur.