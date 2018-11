ANBO: pensioenoverleg snel weer oppakken

Seniorenorganisatie ANBO is „zeer teleurgesteld” dat de pensioenonderhandelingen zijn mislukt. Liane den Haan, bestuursvoorzitter van de organisatie, roept partijen op om toch weer om de tafel te gaan zitten.

„Partijen nemen een grote verantwoordelijkheid voor de drie miljoen gepensioneerden, die sinds het uitbreken van de crisis hun pensioen al 15 procent minder waard zagen worden en aan wie de economische bloei volledig voorbij is gegaan. En de werkenden van vandaag mogen ook een lager pensioen ontvangen. Dat is niet te verteren”, zegt Den Haan.

Zij wijst erop dat pensioenen ook dit jaar weer dik 2 procent minder waard worden. „Kortingen dreigen in 2020 en 2021 en dan gaat het om zes miljoen mensen. We weten dat de huidige rekenregels veel te rigide zijn. Wij zijn bereid om een zeker lager pensioen om te ruilen voor een minder zeker pensioen met meer uitzicht op verhogingen”.

Dinsdagavond werd bekend dat het overleg over hervorming van het pensioenstelsel is mislukt. Over een nieuw pensioenstelsel wordt al jaren onderhandeld door werkgevers, vakbonden en overheid. Groot pijnpunt is de verhoging van de AOW-leeftijd.