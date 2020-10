ANBO: ouderenuurtje in de supermarkt is stigmatiserend en onnodig

Het klinkt misschien sympathiek wat het kabinet wil: elke supermarkt die verplicht twee vaste uren per dag moet instellen voor oudere en kwetsbare mensen. Maar in de praktijk gaat dat helemaal niet werken, zegt ouderenbond ANBO. Bovendien is dat „stigmatiserend en onnodig”. „Ouderen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen.”

Al tijdens de eerste coronagolf stelden supermarkten hun deuren tussen 07.00 en 08.00 uur open voor uitsluitend ouderen. Dat werkte niet, want oudere mensen krijgen vaak in de ochtend thuiszorg, stelt de ANBO achteraf vast.

Opnieuw speciale ouderentijden lijkt ANBO-directeur Liane den Haan niet handig. Andere mensen hebben dus pech en „dat lijkt me niet bevorderlijk voor de saamhorigheid tussen mensen”. Den Haan vraagt zich ook af wie bepaalt welke oudere dan naar binnen mag en of klanten zich moeten identificeren of een verklaring van de huisarts moeten meenemen dat ze kwetsbaar zijn. De ouderenbond ziet meer in het inzetten van een gastheer- of vrouw, die wijst op de 1,5 meter afstand en helpt bij het schoonmaken van de winkelwagentjes.