ANBO opgelucht over pensioenakkoord

Seniorenorganisatie ANBO zegt blij te zijn dat het pensioenakkoord is aanvaard door de FNV. "De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog en indexatie is dichterbij. Maar er moet nog hard worden gewerkt aan verbetering, want het advies van de commissie Dijsselbloem toont aan dat er echt een andere rekenrente moet komen”, zegt Liane den Haan namens ANBO.

"Het verwerpen van het akkoord in 2010 heeft ons negen jaar stilgezet, met als gevolg dat de pensioenen 15 tot 20 procent minder waard zijn geworden. Nu moeten we doorpakken", aldus Den Haan. De rekenrente noemt ze desondanks "een ramp". "Want deze regels staan een echte, eerlijke verbetering in de weg.”