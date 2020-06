ANBO: gepensioneerden kopen niets voor nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel levert niets op voor gepensioneerden. Dat zegt ouderenorganisatie ANBO. „Er lijkt geen enkele aandacht voor deze groep”, zegt directeur-bestuurder van ANBO Liane den Haan. „Zij hebben vooral de lasten gedragen van het huidige onredelijke stelsel, maar missen de vruchten van de vernieuwing. Dat is onredelijk en onevenwichtig.”

Vrijdag werd bekend dat vakbonden, werkgevers en het kabinet een definitief akkoord hebben bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. ANBO spreekt maandag met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de bezwaren.

Het stelsel gaat in 2026 in, waardoor de gemiddelde gepensioneerde die volgens de ouderenorganisatie nu 75 jaar is, er pas van profiteert als hij of zij ruim 80 jaar oud is. „Dat is onredelijk. Als pleister op de wonde krijgen gepensioneerden in 2021 hooguit een lagere of geen korting op hun pensioen.”

„Gepensioneerden lopen nu al 20 procent achter, doordat hun pensioen al tien jaar niet is geïndexeerd”, zegt Den Haan. „Als de komende zes jaar ook geen indexatie plaatsvindt, dan komt daar naar verwachting nog eens meer dan twaalf procent bij. Pensioenen zijn dan 35 tot 40 procent minder waard.” Volgens ANBO voelen veel ouderen dat heel erg in hun portemonnee.