ANBO: gebaar Koolmees over pensioenen nog vaag

Dat het kabinet bereid is de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen, noemt ouderenbond ANBO een mooi gebaar. "Alleen vult de minister die toezegging in zijn brief aan de Tweede Kamer niet concreet in."

Vrijdag werd duidelijk dat de vastgelopen onderhandelingen over een pensioenakkoord worden hervat. De ANBO vindt dat er nog veel vaagheden zijn in de brief van minister Koolmees over een nieuw pensioenstelsel. Zo wil de ouderenbond dat er eindelijk een reëel perspectief komt op indexatie. "Dat is echt noodzakelijk, want de pensioenen zijn in tien jaar 20 procent minder waard geworden", zegt directeur Liane den Haan.

De ANBO vraagt ook aandacht voor de positie van zzp’ers. Den Haan: "Steeds grotere groepen werkenden bouwen geen pensioen op. We creëren daarmee armoede voor de ouderen van morgen. Partijen moeten daar in de komende tijd grote stappen in maken.”