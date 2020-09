ANBO blij met maatregel in winkels maar ‘uurtje’ geen goed idee

Het is goed nieuws dat het kabinet supermarkten weer verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de 1,5 meter afstand goed kan worden nageleefd. Maar een speciaal winkeluurtje instellen waarop ouderen en kwetsbaren kunnen winkelen is niet zo’n goed idee, stelt Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. „Dat uurtje leidt er juist toe dat groepen tegen elkaar worden opgezet. Je moet juist randvoorwaarden maken waardoor iedereen mee kan blijven doen in de samenleving.”

Bij de speciale telefoonlijn die de ANBO heeft geopend voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus of die gewoon een praatje willen maken, komen volgens Den Haan verhalen binnen van mensen die zeiden te worden uitgescholden als ze op normale winkeltijden naar de winkel gingen. „Die hoorden: jij hoort hier nu niet. Juist mensen met minder sociaal leven moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. „

Ze stelt dat het goed is dat de overheid de regie weer terug neemt, „maar dan moet je geen maatregel voor de bühne nemen”.