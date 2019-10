ANBO: 700 ouderen geholpen met rijbewijs

Ouderenorganisatie ANBO heeft de afgelopen maanden naar eigen zeggen ruim zevenhonderd ouderen geholpen met het verlengen van hun rijbewijs. Dit dreigde niet op tijd te lukken, maar door afspraken van ANBO met het CBR zijn zij met voorrang geholpen, aldus de ouderenorganisatie.

Mensen ouder dan 75 jaar moeten medisch gekeurd worden als ze hun rijbewijs willen verlengen. Maar door een fors tekort aan menskracht bij de keuringsartsen ontstonden er wachttijden. Door voorrang te verlenen, konden de ouderen toch weer de weg op met een geldig rijbewijs.

Volgens de ANBO is het voor sommige ouderen erg belangrijk dat ze met hun auto de weg op kunnen, bijvoorbeeld omdat ze regelmatig naar het ziekenhuis moeten. Dit geldt vooral in gebieden waar het aanbod van openbaar vervoer laag is.

Volgens ANBO wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, het vanaf december 2019 mogelijk maken dat mensen van 75 jaar of ouder nog een jaar na de einddatum van het rijbewijs door mogen rijden zonder dat ze problemen met politie of de verzekeraar krijgen.