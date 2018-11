Amsterdome feestelijk geopend

Het evenementencomplex Amsterdome langs de A5 bij Amsterdam-West is vrijdag officieel geopend. Rond de 550 genodigden waren bij de feestelijke openingsshow. Initiatiefnemer Timo Kruft sprak van een „uitdagende herbouw”, waarvan het resultaat zijn verwachtingen heeft overtroffen. „We zijn enorm trots op dit complex.”

De markante aluminium koepel stond tot 2003 bij Schiphol. Hij heette toen nog Aviodome en huisvestte het lucht- en ruimtevaartmuseum. Toen het museum ging verhuizen naar Lelystad werd de koepel verkocht en in delen opgeslagen in zeecontainers. In 2010 kwam het bouwpakket in handen van exploitant TeKa Groep, die er een congres- en beurslocatie van heeft gemaakt.

Amsterdome is de eerste circulaire evenementenlocatie van Nederland. Bouwmaterialen zijn hergebruikt, het meubilair is gemaakt van oude ijskasten en zeecontainers en het gasloze complex wekt de eigen energie op met zonnepanelen. De zogeheten geodetische koepel wordt alleen aan de randen ondersteund, niet in het midden, want de constructie houdt zichzelf omhoog. Hij bestaat uit 1100 aluminium platen en fungeert als een schil voor de verschillende congresruimtes. In het hart is een grote zaal met plaats voor duizend mensen. Daaromheen zitten zestien kleinere zalen.

Onlangs moest het project de naam op last van de rechter veranderen. Aviodome zou te veel lijken op Aviodrome (met een r), de voortzetting van het luchtvaartmuseum door exploitant Libéma. Na de uitspraak werd de naam direct veranderd in Amsterdome.