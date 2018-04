Amsterdamse zeemijn zonder problemen geruimd

De oude zeemijn die eind januari bij baggerwerkzaamheden in het Amsterdamse IJ werd gevonden, is zonder problemen geruimd. Het explosief werd rond het middaguur door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tot ontploffing gebracht in het Markermeer. Andere schepen bleven daarbij op veilige afstand, meldt defensie.

De Duitse bom werd in de vroege ochtend bij het Java-eiland van zijn plek gehaald en op een duikschip van de marine getakeld. Tijdens het vervoer werden veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo kon er even geen verkeer over de Schellingwouderbrug en was ook de Zeeburgertunnel korte tijd dicht. Dat laatste leidde direct tot file op de ringweg A10 en veel klachten van automobilisten.

De 600 kilo wegende bom, in het Duits Luftmine of Wohnblockknacker genoemd, lag sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ.