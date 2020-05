Amsterdamse woningen gesloten na vondst geld en drugs

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft dinsdag twee woningen in Amsterdam per direct voor drie maanden gesloten. In en bij een woning aan de Pontsteiger in West vond de politie eerder bijna 700.000 euro. In een woning aan het Everweertsplantsoen in Nieuw-West trof de politie cocaïne en versnijdings- en productiemiddelen aan.

Eerder was al bekendgemaakt dat in de woning aan de Pontsteiger 200.000 euro aan contant geld lag, evenals dure kleding met een waarde van circa 10.000 euro. In een auto op de parkeerplaats van het appartementencomplex werd nog eens zo’n 485.000 euro aan contant geld aangetroffen. In de onbewoonde woning lagen ook een geldtelmachine, een vuurwapen en munitie, een gebruikershoeveelheid softdrugs en versleutelde telefoons. Drie mannen werden toen aangehouden op verdenking van witwassen van het geld.

In de - eveneens onbewoonde - woning aan het Everweertsplantsoen vond de politie onder andere zo’n 80 gram cocaïne, zakjes met versnijdingsmiddel, een grote handpers en flessen met tientallen liters aceton.

De aanwezigheid van drugs, wapens en grote hoeveelheden contant geld vormen een gevaar voor de openbare orde en kunnen leiden tot onveiligheid voor de omwonenden, aldus de gemeente. De woningen worden tijdelijk gesloten om de gevaarlijke situatie te beëindigen.