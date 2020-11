Amsterdamse vrouw betrokken bij dood bejaarde Nijkerkse

Een 46-jarige vrouw uit Amsterdam is volgens de politie betrokken geweest bij de dood van een 85-jarige inwoonster van Nijkerk. Ze heeft ook iets te maken met de verwondingen van de dochter van de hoogbejaarde Nijkerkse, zegt de politie. De Amsterdamse vrouw is een bekende van moeder en dochter. Een 47-jarige man uit Amsterdam die ook was opgepakt, is weer vrijgelaten.

Vorige week dinsdag werd de 85-jarige vrouw dood gevonden in haar huis aan het Brucknerlaantje in Nijkerk. Donderdag pakte de politie de Amsterdamse op. Maar de onderzoeksrechter stelde haar vrijdag op vrije voeten omdat er te weinig bewijs tegen haar was. Omdat de politie kort daarna nieuwe informatie binnenkreeg over de vrouw, werd zij zaterdag opnieuw gearresteerd.

In de woning waar de politie de Amsterdamse vrouw zaterdag aanhield, werd een gewonde vrouw gevonden. Dat bleek de dochter van de dode Nijkerkse vrouw te zijn. De politie meldde zaterdag dat er mogelijk sprake zou zijn van poging tot moord of doodslag, maar zegt maandag dat uit nader onderzoek moet blijken wat er zich precies heeft afgespeeld. De Amsterdamse vrouw moet dinsdag weer voor de onderzoeksrechter verschijnen.