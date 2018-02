Amsterdamse topambtenaar Ait-Taleb vervolgd

De voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb wordt vervolgd. De 34-jarige vrouw werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie en wordt verdacht van valsheid in geschrifte met facturen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Naast Ait-Taleb gaat het OM ook een 36-jarige man vervolgen. Aan deze persoon heeft zij volgens de gemeente diverse opdrachten gegund terwijl ze met hem een privérelatie had. Ze had haar leidinggevenden hiervan niet op de hoogte had gebracht. Het gemeentelijke Bureau Integriteit stelde al vast dat Ait-Taleb zich hierdoor schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling, zo bleek eerder deze week.

Uit dat onderzoek bleek ook dat er onduidelijkheid was rondom facturen waar de topambtenaar verantwoordelijkheid voor droeg. Bureau Integriteit constateerde dat er sprake was van niet gespecificeerde facturen, niet volledige leveringen, dubbele betalingen, facturatie tijdens vakantie en facturatie tijdens andere opdrachten. De gemeente vermoedt dat er meer is betaald dan dat er is geleverd. In totaal is er ongeveer 300.000 euro betaald.

Ait-Taleb kreeg afgelopen zomer strafontslag. Ze heeft dit aangevochten in een bodemprocedure. Zelf ontkent ze dat ze een relatie had met de persoon die klussen deed voor haar afdeling. Ze ging naar eigen zeggen pas privé met hem om nadat hem de opdracht was verleend. Hoewel daarbij wel werd geflirt, kwam het nooit tot een relatie.

Naar verwachting is er in mei of juni een regiezitting op de rechtbank over deze zaak.