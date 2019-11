Amsterdamse taskforce voor digitale veiligheid

Amsterdam gaat meer doen om de digitale veiligheid en weerbaarheid van bewoners, bedrijven, instellingen en infrastructuur te verbeteren. Er komt een taskforce die samen met maatschappelijke organisaties het digitale bewustzijn van Amsterdammers gaat verhogen.

In het eerste Digitaal Veiligheidsbeeld Amsterdam staat dat de stad steeds kwetsbaarder wordt voor digitale aanvallen, misbruik of uitval. Het aantal digitale dreigingen door hackers en cybercriminelen neemt toe. Hacking, koop- en verkoopfraude zijn enkele cybercrimes waar in totaal jaarlijks circa 11 procent van de Amsterdamse bevolking slachtoffer van wordt. Cybercrime kost bedrijven in de hoofdstad naar schatting 600 miljoen euro per jaar.

Burgemeester Femke Halsema: „Amsterdam doet het goed in vergelijking met veel andere steden in binnen- en buitenland. Maar snelle digitale ontwikkelingen dwingen ons om constant alert te zijn.” De taskforce komt snel met een gedetailleerd actieprogramma.