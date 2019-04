Amsterdamse snorfietser niet meteen beboet

Snorfietsers in Amsterdam kunnen er de komende acht weken nog even aan wennen dat ze niet meer welkom zijn op het fietspad. Daarna kunnen ze rekenen op een boete van 95 euro als ze niet op de rijbaan rijden en/of geen helm dragen. Tijdens de wenperiode zet de gemeente 27 teams van twee verkeersregelaars in om de snorfietsers te begeleiden.

Ook zijn op 56 plekken waar snorfietsers naar de rijbaan moeten, wegmarkeringen aangebracht en staan er 3700 borden verspreid door de stad om alle weggebruikers te wijzen op de nieuwe regel, die maandag is ingegaan.

Volgens een woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma (verkeer) worden over acht weken twaalf extra handhavers ingezet om te controleren of de snorfietsers zich aan de nieuwe regels houden. De handhavers doen dat samen met de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die al in de stad actief zijn.