Amsterdamse scholen verliezen subsidie door te hoge ouderbijdrage

Zeven Amsterdamse basisscholen hebben geen subsidie gekregen van de gemeente omdat ze een te hoge ouderbijdrage vragen. Onderwijswethouder Marjolein Moorman bepaalde vorig jaar dat die niet hoger mag zijn dan 225 euro, omdat dit een drempel kan zijn voor ouders om hun kind aan te melden op de school. Die drempel vergroot weer de kansenongelijkheid, redeneert de PvdA-wethouder.

Op termijn moet dat bedrag zelfs omlaag naar 112 euro. Landelijk is de gemiddelde ouderbijdrage rond de 57 euro. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar wordt vaak ervaren als een verplichting.

Moorman, die maandagavond in Nieuwsuur spreekt over de maatregel, schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat zeven schoolbesturen gehoor hebben gegeven aan haar oproep de bijdrage te verlagen. Zes anderen, die zeven scholen runnen, hebben dat niet gedaan. Deze schoolbesturen hebben nog een zienswijze ingediend op het voornemen de subsidie te stoppen, maar het stadsbestuur vond de argumenten niet zwaar genoeg wegen om ervan af te zien. De betreffende scholen kunnen nog een bezwaar- en beroepsprocedure aanspannen tegen de gemeente. Moorman zegt dat ze hoopt dat de scholen hun bijdrage in de toekomst alsnog verlagen.

De wethouder vertelde eerder dat er scholen in Amsterdam zijn die wel 700 euro aan ouders vragen. „Het is tijd om een grens aan te geven”, zei ze destijds. „We willen in deze stad geen verschil tussen rijke en arme scholen.” Volgens Moorman heeft de maatregel de steun van het merendeel van de schoolbesturen.

Subsidies die kunnen worden ingetrokken, zijn bijvoorbeeld de bijdragen voor een vakleerkracht cultuur of een vakleerkracht bewegingsonderwijs.