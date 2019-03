Amsterdamse raad verdeeld over Haga Lyceum

Binnen de Amsterdamse gemeenteraad bestaat verschil van mening over wat er moet gebeuren met het Cornelius Haga Lyceum. Een deel van de partijen (VVD, FVD, SP en CDA) vindt dat de school hoe dan ook dicht moet. Bij andere partijen (GroenLinks, D66, PvdA) stuit dat op bezwaren, omdat dan de 176 leerlingen op straat komen te staan. Zij vinden met burgemeester Femke Halsema dat het schoolbestuur moet opstappen en dat de school met toezicht van de Onderwijsinspectie moet kunnen doorgaan.

Vorige week bracht de NCTV naar buiten dat leerlingen op het islamitische lyceum salafistisch getinte lessen krijgen en dat bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Bestuursvoorzitter Söner Atasoy sprak die aantijgingen op grove wijze tegen en stuurde een uitnodiging van Halsema terug met een getekende middelvinger.

Halsema dreigt de subsidies aan het Haga Lyceum stop te zetten als het bestuur niet vertrekt. Meer machtsmiddelen heeft Amsterdam niet. Sluiting van de school valt buiten de bevoegdheden van het stadsbestuur. D66-voorman Reinier van Dantzig deed een oproep aan de ouders: „Als het bestuur niet opstapt, haal dan je kinderen van de school.” Mourad Taimounti van DENK stelde voor een interim-bestuur aan te stellen, zodat het Openbaar Ministerie kan kijken of er op de school onoorbare dingen zijn gebeurd.

Vrijwel alle partijen benadrukten dat islamitisch onderwijs op zichzelf niet ter discussie staat, omdat het in Amsterdam voorziet in een behoefte en niet antidemocratisch van aard is. Maar in de woorden van SP-fractieleider Erik Flentge: „Het Haga Lyceum is de school die Amsterdam niet wil. Dit is een uitwas van een verouderd schoolsysteem.”