Amsterdamse politiek debatteert over recent geweld in hoofdstad

In Amsterdam vonden afgelopen week opmerkelijk veel schietincidenten plaats, met name in het stadsdeel Zuidoost. De gehele gemeenteraad wil in debat om tot maatregelen te komen.

„Deze geweldsincidenten hebben vanzelfsprekend enorme impact op de betreffende buurten, de bewoners en de stad als geheel. Bewoners van Amsterdam moeten zich veilig kunnen voelen”, zo melden de fractievoorzitters in een bericht waarvan maandag melding werd gemaakt door de regionale zender AT5. „Vuurwapens en geweld passen niet in onze stad. We willen daarom onze afschuw uitspreken over het toenemend geweld.”

De afgelopen dagen had er een dodelijke schietpartij plaats in de wijk Zuidoost, een schietincident in Geuzenveld, een in De Baarsjes en nog twee in Zuidoost. En dan was er ook nog een geweldsincident op klaarlichte dag op IJburg. Al deze (schiet)incidenten hadden de afgelopen vier dagen plaats. In Zuidoost werd maandag bovendien een handgranaat gevonden, aldus AT5.

Tijdens een commissievergadering van 5 september zal er een debat plaatshebben over de incidenten. De fractievoorzitters willen van de burgemeester weten welke maatregelen er worden getroffen om het geweld tegen te gaan.

Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam, uitte zijn zorgen de afgelopen dagen in diverse tweets. Op 8 augustus twitterde hij naar aanleiding van een schietpartij op dezelfde dag in stadsdeel Zuidoost: „De mars voor veiligheid die afgelopen week in hetzelfde stadsdeel plaatsvond was slechts het begin van een gemeenschap die er helemaal klaar mee is en van zich laat horen. Alle Amsterdammers moeten veilig over straat kunnen lopen.”

Twee dagen later, op 10 augustus, had weer een geweldsincident plaats in de publieke ruimte, dit keer in IJburg. Ceder uitte opnieuw zijn zorgen over de veiligheid van de Amsterdammers. Van het college van burgemeester en wethouders wil hij weten welke maatregelen op korte termijn worden genomen.