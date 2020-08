Amsterdamse politie stuurt bij overlast agenten naar Zandvoort

De Amsterdamse politie stuurt de komende tijd agenten naar Zandvoort als zich in de badplaats overlast voordoet. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort naar aanleiding van berichtgeving in Het Parool. De maatregel is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente, politie en strandtenteigenaren.

„We zagen de afgelopen dagen veel overlast van groepen jongeren in Zandvoort. Daarvan kwamen er veel uit Amsterdam”, zegt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Er is nu afgesproken dat als er zich opnieuw gewelddadige situaties voordoen, er vanuit Amsterdam extra inzet komt. Hoeveel agenten daarvoor nodig zijn, is afhankelijk van de situatie. De woordvoerder verwacht dat de overlast minder zal zijn als het warmere weer afneemt.

Plaatsen als Zandvoort, Bloemendaal, Katwijk en Scheveningen hadden de afgelopen dagen te maken met grote drukte. De temperatuur steeg tot grote hoogten en duizenden mensen gingen richting het strand voor verkoeling.