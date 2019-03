Amsterdamse politici willen sluiting school

Amsterdamse politici in de gemeenteraad willen dat het islamitische Cornelius Haga Lyceum per direct dichtgaat. „De gemeente moet de school direct sluiten, aanmeldingen stoppen en diepgravend onderzoek doen. Met kinderen neem je geen risico”, schrijft VVD-raadslid Marianne Poot op Twitter.

Ze reageert hiermee op een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verontrustende signalen heeft gekregen van de AIVD over het beïnvloeden van leerlingen op de school in Nieuw-West.

Ook Annabel Nanninga van Forum voor Democratie in de hoofdstad wil dat burgemeester Femke Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman „alles op alles” zetten om de school te sluiten. „Via ‘Den Haag’, via de inspectie, de tent moet dicht en buitenlandse geldstromen & subsidies allemaal opnieuw onder de loep en op de schop”, schrijft ze in een reactie.

In een brief aan de raad laten burgemeester Halsema en onderwijswethouder Moorman weten dat de bestuurlijke en juridische mogelijkheden voor de gemeente beperkt zijn. Alleen de minister kan een school sluiten.