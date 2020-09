Amsterdamse Museumnacht gaat dit jaar niet door

De komende editie van de Amsterdamse Museumnacht gaat niet door. De organisatie heeft vanwege de coronacrisis „met pijn in het hart” besloten een jaartje over te slaan, schrijft ze op de website.

„Na tal van gesprekken was de conclusie helder: onder de huidige corona-omstandigheden is de Museumnacht Amsterdam zoals wij die kennen (met 30.000 bezoekers) dit jaar niet haalbaar.” De organisatie heeft nagedacht over alternatieven, zoals een kleinere of digitale 21e editie. „Maar Museumnacht Amsterdam staat voor het ontdekken van alle musea uit de stad, voor de verborgen parels waarvan je het bestaan niet afwist, voor de ontmoeting tussen mensen, de gesprekken en bovenal voor het samen kunnen beleven. Je moet je onder kunnen dompelen en over kunnen geven. En wij denken dat dit voor ons het beste tot zijn recht komt met de Museumnacht Amsterdam zoals we die gewend zijn.”

De organisatie roept verder op vooral wel musea in de stad te bezoeken. „Dat wij er niet zijn, betekent niet dat jij stil hoeft te zitten. Want de musea gaan onverschrokken door, maar daar hebben ze jouw bezoek hard bij nodig.”

Doel van de Museumnacht is meer jongeren naar de musea te trekken. Vorig jaar organiseerden bijna zestig culturele instellingen in de stad tijdens het evenement begin november activiteiten, waar zo’n 32.000 bezoekers op af kwamen.