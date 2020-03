Amsterdamse musea werken aan online-openstelling

De grote Amsterdamse musea willen bezoekers ondanks de sluiting om het coronavirus een kijkje achter hun deuren bieden en vinden daarvoor digitale oplossingen. Het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum komen met nieuwe initiatieven om het publiek alsnog wat afleiding te bieden in de vorm van kunst. Het Rijksmuseum hoopt begin volgende week te kunnen volgen.

Het Stedelijk Museum lanceert vrijdag ‘Stay at Home Stedelijk’. Elke dag om 16.00 uur is er een minidocumentaire over de collectie te zien op Facebook en Youtube. Directeur Rein Wolfs verzorgt daarnaast vrijdag een tour door het museum op Instagram om 14.00 uur.

Het Van Gogh Museum begon deze week met het publiceren van video’s in hoge resolutie waarin de kijker een privétour door het museum krijgt met rustgevende muziek op de achtergrond, vertelt een woordvoerder. De eerste video die dinsdag online verscheen, leidt door de zelfportrettengallerij. Van die serie moeten er nog zes volgen. Het Van Gogh Museum heeft behalve de gehele collectie ook al langere tijd lesmateriaal en kleurplaten online staan.

Het Rijksmuseum hoopt begin volgende week met een digitale nieuwigheid te komen. Waarmee het museum precies komt, wil de woordvoerder nog niet zeggen.