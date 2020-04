Amsterdamse ledscherm-actie heeft veel bekijks

De actie Amsterdam Hou Vol, waar mensen hun oudere, werkende of zorgende stadgenoten een pluim konden geven, trok dit weekend veel aandacht. Via de hashtag #amsterdamhouvol deelden zo’n 500 Amsterdammers berichten die getoond werden op twee wagens met enorme ledschermen die zaterdag en zondag door de stad reden. Zo’n 25.000 mensen keken mee naar de livestream van het project.

„Er kwamen voornamelijk mooie berichten voorbij van mensen die een familielid in een verzorgingstehuis wilde opbeuren, of die zorgmedewerkerrs een hart onder de riem wilden steken. Ook voor lokale postbodes, pakketbezorgers en koffietentjes waren er hartenkreten”, aldus een woordvoerder van de actie. De twee ledwagens zijn langs zo’n vijftig verzorgingstehuizen en ziekenhuizen gereden. „De reacties op straat waren louter positief, we zagen alleen maar mensen lachen en duimen omhoog.”

Hoogstwaarschijnlijk komen de wagens nog een keer in actie. „We willen met deze actie mensen een hart onder de riem steken, maar ook motiveren om binnen te blijven en afstand te houden. Dat is zeker de komende dagen en weken nog nodig, dus we gaan zeker nog door met het project.”