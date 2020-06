Amsterdamse jeugd kan hele zomer corona-achterstanden inhalen

Amsterdam organiseert in de zomervakantie (van 4 juli tot en met 16 augustus) een uitgebreid programma voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Het moet tegenwicht bieden voor de narigheid en achterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis, meldt het stadsbestuur. In de hele stad kunnen kinderen meedoen aan sportactiviteiten en aan verschillende workshops op het gebied van cultuur. Ook kunnen ze zich laten bijspijkeren op de zomerscholen die het onderwijs organiseert.

De gemeente ontwikkelt het programma samen met scholen, sportverenigingen, musea en de openbare bibliotheek. Het is bedoeld voor alle jeugd, maar is in het bijzonder gericht op degenen die achterop zijn geraakt doordat ze lange tijd niet naar school konden en thuis niet altijd goed zijn begeleid bij het onderwijs op afstand. Het stadsbestuur steekt extra in op activiteiten voor kinderen uit gezinnen met een te laag inkomen om sportieve of culturele activiteiten te kunnen betalen, en voor jonge Amsterdammers die deze zomer in de stad blijven omdat hun vakantie vanwege de corona-uitbraak is uitgesteld of afgelast.

De drie betrokken wethouders Marjolein Moorman (onderwijs), Touria Meliani (kunst en cultuur) en Simone Kukenheim (sport en jeugd) zeggen het belangrijk te vinden dat kinderen en jongeren deze zomer samen kunnen sporten en spelen „omdat ze lang thuis hebben gezeten en dit enorm hebben gemist” en ze bovendien dan weer energie opdoen voor het nieuwe schooljaar.