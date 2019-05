Amsterdamse IJtunnel open voor fietsers

De Amsterdamse IJtunnel is dinsdag open voor fietsers en bromverkeer, zoals bromfietsers en gehandicaptenauto’s. De gemeente liet dat maandag weten. In verband met een ov-staking rijdt er geen trein, metro, tram of bus in de stad. Ook de veren varen niet. De tunnel is officieel een autotunnel onder het IJ, die van het centrum van Amsterdam naar Amsterdam-Noord loopt.

De vakbonden willen met de staking een beter pensioen afdwingen voor werknemers in het streekvervoer. De actie vindt in een groot deel van het land plaats.