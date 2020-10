Amsterdamse huisartsen gaan coronapatiënten thuis behandelen

Amsterdamse huisartsen gaan met ziekenhuizen samenwerken om coronapatiënten in een vroeger stadium te behandelen. Dat voorkomt overbelasting op de ziekenhuisafdeling, zegt hoogleraar infectieziekten Jan Prins.

Omdat er nu meer wordt getest, weten mensen vaak al in een vroeg stadium dat ze corona hebben. Ze gaan daardoor eerder naar het ziekenhuis. Een positieve ontwikkeling, vindt Jan Prins van het Amsterdam UMC, een van de ziekenhuizen die is betrokken bij de samenwerking. „Bij een vroege komst krijgen we corona veel sneller bijgestuurd. Patiënten reageren dan over het algemeen goed op de behandeling.”

Zuurstof

In het ziekenhuis krijgen coronapatiënten het medicijn dexamethason, een ontstekingsremmer. Na een paar dagen zijn ze stabiel en kunnen ze thuis verder worden behandeld. De huisarts zorgt dan voor extra zuurstof en controleert onder andere het bloedsuiker. Mocht het alsnog weer de verkeerde kant opgaan, wat volgens Prins maar bij een klein deel gebeurt, dan kan een patiënt weer terug naar het ziekenhuis.

De hoogleraar is enthousiast over de samenwerking. „Huisartsen kunnen deze zorg ook prima leveren, en op deze manier voorkomen we overbelasting in het ziekenhuis en lukt het ons waarschijnlijk beter om de reguliere zorg ook op gang te houden. ”

Hoeveel huisartsen er meedoen aan het project, is niet precies duidelijk. De communicatie loopt via centrale huisartsenvertegenwoordigers in Amsterdam. Die informeren huisartsen over de procedures.

Volgens Prins betekent het niet dat dokters nog zwaarder belast worden dan ze al zijn. „Huisartsen gaven zelf aan dat deze begeleiding bij hun vak hoort. Bovendien kan wijkzorg ook bijspringen, bijvoorbeeld bij het controleren van het bloedsuiker.”

Daarnaast zijn er volgens hem zoveel huisartsen in Amsterdam dat het aantal coronapatiënten netjes over hen kan worden verdeeld. „Een arts krijgt er niet opeens vijf patiënten bij om te controleren.”

Ontstekingsremmers

Als deze aanpak goed werkt, wordt het in de toekomst misschien mogelijk om patiënten compleet thuis te behandelen. Maar daarvoor moet eerst meer duidelijk worden over de categorie patiënten bij wie de eerste behandeling in het ziekenhuis toch niet aanslaat, vindt de hoogleraar. Daar is nu nog te weinig over bekend. „Soms slaan de ontstekingsremmers niet goed aan en verslechtert de situatie. In het ziekenhuis is dat beter te monitoren dan thuis en ik kan me voorstellen dat huisartsen dit wat griezeliger vinden omdat het niet duidelijk is welke kant het opgaat. Maar wie weet kunnen we na verloop van tijd, als we genoeg data hebben, ook thuis patiënten gaan behandelen met dexamethason en zuurstof.”