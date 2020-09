Amsterdamse hoger onderwijs gaat voor divers en inclusief

Zes Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen ondertekenen maandag een gezamenlijk akkoord voor „divers, inclusief en maatschappelijk betrokken onderwijs”. Ze willen hiermee racisme en discriminatie tegengaan, staat op de website van de Vrije Universiteit. Het is voor het eerst dat Amsterdamse universiteiten en hogescholen zich op deze manier verenigen.

In het zogenoemde Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs hebben ze doelen opgesteld die kansenongelijkheid moeten tegengaan. Ze zetten onder meer in op representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen, schrijft de VU.

Naast de VU ondertekenen Hogeschool van Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool InHolland en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten het akkoord.

De instellingen willen een voorbeeld zijn voor kennisinstellingen en andere organisaties in de rest van Nederland. Het akkoord kwam tot stand in samenwerking met de betreffende onderwijsinstellingen en externe partijen zoals Pakhuis de Zwijger en de Stichting voor vluchteling-studenten UAF.