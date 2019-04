Amsterdamse havenmeester naar de brandweer

Marleen van de Kerkhof, Rijkshavenmeester Amsterdam-IJmond en directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, vertrekt bij Port of Amsterdam. Ze begint op 1 juli als nieuwe sectormanager bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. Daar wordt ze ook plaatsvervangend commandant.

Van de Kerkhof was sinds 2015 havenmeester. Brandweercommandant Leen Schaap stelt blij te zijn met haar komst. „Marleen heeft veel ervaring in een uitvoerende organisatie en kent de regio en de bestuurlijke verhoudingen.” En: „Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat zij samen met iedereen op een goede wijze een bijdrage kan leveren aan de verdere uitvoering van onze bestuurlijke opdracht van modernisering, flexibilisering en doorbreken van het onderling wantrouwen binnen de brandweer.”

Het rommelt al geruime tijd binnen de Amsterdamse brandweer, als gevolg van de modernisering en daarmee gepaard gaande bedreigingen en onrust in het korps. Zo werd Schaap eerder met de dood bedreigd. Hij zei eerder dat de sfeer binnen het korps verziekt is. Tussen de korpsleiding en de brandweerlieden is sprake van een vertrouwensbreuk.