Amsterdamse haven moet ‘duurzame batterij’ worden

De Amsterdamse haven moet op termijn een „duurzame batterij” worden voor de stad, de regio en Europa. „Een plek waar duurzame energie op industriële schaal opgewekt, geproduceerd, omgezet, opgeslagen en gedistribueerd wordt naar de eindgebruiker”, zegt wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid). Daardoor ontstaan volgens haar volop kansen voor nieuwe banen.

De haven speelt een belangrijke rol in de doelstelling om in Amsterdam in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen en in 2050 volledig circulair te zijn, aldus de wethouder. „Als gemeente werken we samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de bedrijven in de haven om deze verandering goed vorm te geven.”

Wethouder Victor Everhardt (lucht- en zeehaven) zegt dat het nodig is om te anticiperen op economische ontwikkelingen die de haven nieuwe kansen bieden. „We willen als stad de banden nauwer aanhalen en onze ambities verwezenlijken samen met zowel de haven als de daar gevestigde bedrijven en de regionale partners.”

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft voor het eerst een visie vastgesteld, die gaat over de toekomst van de Amsterdamse haven en het aandeelhouderschap van het Havenbedrijf. De haven in de hoofdstad biedt werk aan zo’n 35.000 werknemers en beslaat ruim 1600 hectare. De gezamenlijke havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen/IJmuiden worden gerekend tot de vierde haven van Europa. Vorig jaar deden ruim 5000 zeeschepen en ruim 37.000 binnenvaartschepen de Amsterdamse haven aan.