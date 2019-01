Amsterdamse handhavers leggen deel werk neer

Handhavers in Amsterdam schrijven volgende week donderdag geen boetes uit. Ze doen dit omdat ze meer verdedigingsmiddelen willen, zoals handboeien, een wapenstok en pepperspray. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse BOA Bond is de actiebereidheid groot in de hoofdstad, zo bevestigt hij een bericht hierover in Het Parool.

De buitengewoon opsporingsambtenaren willen dat burgemeester Femke Halsema zich hard maakt voor de door hen gewenste geweldsmiddelen. De handhavers hebben veelvuldig te maken met agressie en geweld. Volgens de woordvoerder van de bond kunnen de verdedigingsmiddelen dit voorkomen.

De actie van volgende week duurt 24 uur. In plaats van bekeuringen uitschrijven, spreken de handhavers de overtreders alleen aan en krijgen ze een kaartje waarop staat wat een boa precies doet.