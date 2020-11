‘Amsterdamse Ghanezen hebben vaker corona-antistoffen in bloed’

Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst hebben vrijwel net zo vaak corona-antistoffen in het bloed als Amsterdammers van Nederlandse komaf. Alleen bij de kleinere groep Ghanezen in Amsterdam ligt dat percentage hoger. Dat zegt Karien Stronks, gezondheidshoogleraar van het Amsterdam UMC, op basis van een onderzoek naar Covid-19 en etniciteit onder 25.000 Amsterdammers.

Bij de Ghanese bevolkingsgroep heeft zo’n 25 procent antistoffen tegen corona. Bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst heeft 5 tot 7 procent antistoffen in het bloed. Dat is vergelijkbaar met mensen van Nederlandse afkomst.

Hoe het komt dat een groter deel van de Ghanezen antistoffen heeft, wordt verder onderzocht. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt in ieder geval dat mensen met een Ghanese achtergrond de gedragsmaatregelen goed kennen en naleven. Opvallend is dat veel van hen aangaven een coronabesmetting niet te hebben opgemerkt, omdat ze geen symptomen ervaarden. Tegelijkertijd liet eerder GGD-onderzoek naar gegevens van de eerste golf juist een groter aantal ziekenhuisopnames van mensen met Ghanese afkomst zien.

Charles Agyemang, hoogleraar migratie en gezondheid en één van de onderzoeksleiders, denkt dat de werkomgeving van Ghanezen wellicht een rol speelt in het hoge aantal besmettingen. „Zij hebben vaker dan anderen een baan in de schoonmaak of de zorg, waarbij thuiswerken geen optie is. Een andere mogelijkheid is dat richtlijnen over wanneer je je moet laten testen niet of minder goed werken voor deze groep omdat ze vaak geen symptomen ervaren.”

Internationaal onderzoek liet eerder grote verschillen zien in de ziektelast door corona tussen bevolkingsgroepen. De mensen die nu zijn onderzocht doen mee aan het zogeheten HELIUS-project, een langjarig gezondheidsonderzoek onder 25.000 Amsterdammers van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Nederlandse afkomst. Niet alle bevolkingsgroepen uit de hoofdstad zijn dus bestudeerd: Amsterdam heeft immers inwoners van in totaal ongeveer 180 verschillende afkomsten.

De GGD Amsterdam werkt in overleg met de Ghanese gemeenschap aan maatregelen om verdere verspreiding van het virus in te dammen.