Amsterdamse gemeenteraad spreekt over toename coronabesmettingen

De Amsterdamse gemeenteraad komt donderdag bijeen om te spreken over het stijgende aantal coronabesmettingen in de stad. De extra vergadering vindt plaats op initiatief van CDA, VVD en SP.

De partijen willen voorkomen dat er een regionale lockdown komt door het oplaaiende coronavirus in de stad en er zijn vragen over het capaciteitstekort bij de GGD in Amsterdam. „De gemeente moet er alles aan doen om de volksgezondheid te waarborgen en een tweede golf te voorkomen”, zeggen de initiatiefnemers van het debat. „Een tweede golf is dramatisch voor ons zorgpersoneel en zal de economische klap voor Amsterdam nog groter maken.”

Eigenlijk zou de gemeenteraad pas in de week van 26 augustus voor het eerst na het zomerreces weer vergaderen.

Burgemeester Femke Halsema sprak dinsdagavond nog haar grote zorgen uit over het oplaaiende virus en kondigde onder meer strenger toezicht aan in de horeca. Ook waarschuwde ze dat als het aantal besmettingen de komende tijd niet vermindert, drastischere maatregelen nodig zijn.