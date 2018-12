Amsterdamse ‘gele hesjes’ wijken af van route

Na een demonstratie van ‘gele hesjes’ bij het Amsterdamse stadhuis, waar ongeveer tweehonderd mensen aan meededen, is ongeveer de helft van de betogers doorgelopen naar de Dam, dwars door de drukke Kalverstraat. Ze riepen leuzen tegen de regering.

Op de Dam werden ze opgewacht door veel politie en verschillende ME-busjes. Een kleiner deel van de groep, een man of twintig, liep daarna door naar het Centraal Station, boog af naar de Wallen en eindigde tegen 13.30 uur weer bij de Dam. De politie hield het groepje nauwlettend in de gaten, maar hoefde niet in te grijpen.

De demonstratie bij de Stopera bestond uit twee keer een rondje rond het stadhuis lopen, onder het zingen van het lied ‘15 miljoen mensen’. Voor deze demo was een vergunning afgegeven, voor een betoging op de Dam niet. Voor een van de actievoerders was dat juist een aansporing om wel die kant op te gaan, met tientallen ‘gele hesjes’ in zijn kielzog.