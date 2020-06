Amsterdamse ex-topambtenaar staat terecht voor vervalsen facturen

Voormalig topambtenaar Saadia A.-T. (36) staat donderdag samen met medeverdachte Said J. (38) voor de rechtbank in Amsterdam voor het vervalsen van facturen. Het proces is zo’n drie jaar nadat A.-T., die bij de gemeente Amsterdam werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie, strafontslag kreeg. Dat volgde op vermoedens van belangenverstrengeling, omdat zij volgens de gemeente diverse opdrachten gunde aan J., van wie wordt vermoed dat hij een relatie met haar had.

De vrouw heeft toegegeven dat zij en de man in kwestie elkaar „leuk” vonden, maar dat het nooit tot een relatie is gekomen en dat ze altijd in haar werk zakelijk contact hadden. Het ontslag, dat A.-T. al eerder tevergeefs aanvocht bij de rechtbank, leidde tot veel onrust over de antiradicaliseringsaanpak in de hoofdstad.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft A.-T. zich samen met J. schuldig gemaakt aan het vervalsen van drie facturen, terwijl de werkzaamheden niet door hem zouden zijn uitgevoerd. Het gaat om bedragen van 18.000 euro per rekening.