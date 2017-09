Amsterdamse deelfiets na 20 oktober weg

Amsterdam begint 20 oktober met het verwijderen van zogeheten deelfietsen. De gemeente heeft dat vrijdag in een brief laten weten aan de aanbieders van deze fietsen.

In de brief geeft de gemeente aan dat de aanbieders drie weken de tijd hebben, tot vrijdag 20 oktober, om de deelfietsen zelf weg te halen. Als er daarna nog deelfietsen in de openbare ruimte staan met als doel ze te verhuren, verwijdert de gemeente ze.

Begin augustus maakte Amsterdam bekend dit najaar deelfietsen, die via een app kunnen worden gehuurd, te gaan verwijderen. De gemeente vindt dat de tweewielers een „te grote druk op de schaarse openbare ruimte” leggen.

De gemeente benadrukte overigens eerder dat fietsen in principe gewoon in de openbare ruimte mogen worden neergezet, ook als het gaat om een gehuurde tweewieler. Wat echter niet mag is de openbare ruimte als uitgifteplek gebruiken, wat een aantal deelfietsbedrijven wel zou doen, gaf een woordvoerder toen aan.