Amsterdamse dak- en thuislozen kunnen terecht in noodopvang

Alle dak- en thuislozen in Amsterdam, inclusief niet-rechthebbenden, kunnen vanaf vrijdagavond terecht bij noodopvang. De tijdelijke extra opvang komt er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis deed dinsdag na afloop van de persconferentie aan gemeenten een oproep om voor extra capaciteit voor niet-rechthebbende daklozen te zorgen. Dit zijn bijvoorbeeld EU-migranten of buitenslapers die zorg mijden. Normaal gesproken kunnen zij bij winterkou, bij een gevoelstemperatuur onder de 0 graden Celsius, terecht in de reguliere nachtopvang. Maar omdat de 1,5 meter in acht moet worden genomen zijn daar geen extra bedden.

De noodopvang geldt in ieder geval tot 19 november. De dak- en thuislozen kunnen zich melden bij de GGD in Amsterdam-West. Ze kunnen daarna terecht op diverse opvanglocaties in de stad, waaronder enkele hostels. In de noodopvang mogen maximaal 30 personen in één ruimte worden opgevangen en houdt iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar.