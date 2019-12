Amsterdamse coffeeshop dicht uit vrees voor nieuw incident

Coffeeshop Smoke Palace in Amsterdam-Oost moet wederom de deuren sluiten uit vrees voor een nieuw incident. Burgemeester Femke Halsema sluit de coffeeshop aan de Linnaeusstraat per direct voor onbepaalde tijd. Aanleiding is nieuwe informatie van de politie, die erop wijst dat er mogelijk weer iets staat te gebeuren.

De coffeeshop moest in maart ook al dicht, nadat er voor de tweede keer in korte tijd een explosief was afgegegaan. Door de ontploffingen raakten meerdere panden beschadigd, tot tientallen meters verderop. Niemand raakte gewond.

De politie houdt het pand de komende tijd extra in de gaten. Dit soort incidenten veroorzaken volgens de gemeente veel onrust en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden. Dat bleek ook tijdens buurtbijeenkomsten die plaatsvonden na de explosies eerder dit jaar.