Amsterdamse brandweerbaas Schaap vertrekt

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap vertrekt op 1 oktober 2019. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland begint op korte termijn met de werving van een nieuwe brandweercommandant.

Schaap was in 2016 aangesteld om de modernisering van de brandweer vlot te trekken. Dat ging niet zonder slag of stoot. In de loop der tijd kwamen er vanuit het brandweerkorps veel signalen over onrust en een angstcultuur. In een verklaring stelt de gemeente Amsterdam dat het verzet tegen die modernisering „tot een aantal onaangename incidenten heeft geleid”.

In de verklaring van de gemeente zegt Schaap de keuze van het bestuur van de Veiligheidsregio te betreuren, maar het besluit te respecteren. Burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, laat weten dat er onder Leen Schaap veel resultaten zijn geboekt.