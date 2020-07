Amsterdamse brandweer krijgt eerste elektrische tankautospuit

De Amsterdamse brandweer gaat volgend jaar een elektrische tankautospuit testen. Deze zogenoemde Concept Fire Truck is wereldwijd de eerste die op de markt komt. De brandweer Amsterdam-Amstelland is samen met Berlijn en Dubai voorloper met de inzet van deze tankautospuit. De komende twee jaar wordt er uitvoerig mee getest, onder meer in de smalle straten in de oude binnenstad.

De Concept Fire Truck is gemaakt door het Oostenrijkse bedrijf Rosenbauer International. Het voertuig kan een uur lang volledig elektrisch operationeel worden ingezet, aldus de brandweer. Daarna kan een generator de accu aanvullen. De tankautospuit kan bovendien volledig worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen van de regio.

Het voertuig is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de brandweerlieden zelf. „Het heeft een lage instap en materialen staan laag waardoor ze beter te tillen zijn. Door dit soort aanpassingen worden inzittenden die verschillen in lengte, leeftijd, kracht en geslacht ondersteund bij hun dagelijkse werkzaamheden”, vertelt betrokken officier van dienst Paul de Jong in de Brandweerkrant.