Amsterdamse boa’s opnieuw in actie tegen agressie

De Nederlandse Boa Bond wil woensdagmiddag in Amsterdam opnieuw actievoeren om meer aandacht te vragen voor agressie tegen handhavers. Directe aanleiding is de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) afgelopen vrijdag in de hoofdstad.

De vakbond is nog in overleg met de gemeente over hoe de actie er precies uit gaat zien. Voorzitter Ruud Kuin verwacht dat zo’n driehonderd Amsterdamse handhavers mee zullen doen. De actie beperkt zich vooralsnog tot de hoofdstad.

„Boa’s zijn boos”, licht Kuin toe. „Elke dag dat we op een wapenstok moeten wachten, is er een teveel. De politiek was in staat om binnen een dag te besluiten om alle horeca dicht te gooien, dan moet dit ook sneller kunnen.”

Afgelopen juni maakte minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) bekend dat meer boa’s voortaan een wapenstok mogen dragen. De overheid wil het bewapenen van boa’s eerst testen met een pilot in een aantal gemeenten.