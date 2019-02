Amsterdamse boa’s: bodycam niet voldoende

Handhavers in Amsterdam zijn niet tevreden over de toezegging van burgemeester Femke Halsema, dat ze een bodycam krijgen als onderdeel van hun uniform. Deze zomer krijgen de eerste honderd van de 450 Amsterdamse handhavers een bodycam, de rest volgt stapsgewijs. Vakbond BOA ACP noemt dat „een fooi”. „Hoe is het uit te leggen dat niet iedere boa in Amsterdam een bodycam krijgt?”, vraagt bondsvoorzitter Richard Gerrits zich af.

De handhavers, ook wel buitengewoon opsporingsambtenaren of boa’s genoemd, voerden vorige week actie voor meer middelen om zich te verdedigen tegen agressie. Ze wilden bijvoorbeeld een wapenstok, handboeien of pepperspray.

Volgens haar woordvoerder wil Halsema beslist niet dat handhavers worden omgevormd tot bewapende gemeentepolitie. Dat zou een geweldsspiraal in de hand werken. Daarom heeft Halsema de bodycams toegezegd. Als mensen weten dat ze worden gefilmd, gedragen ze zich beter, is de ervaring in andere steden, en de drager van zo’n uniformcamera voelt zich veiliger.

Voor de vraag om hardere middelen als wapenstok en handboeien verwijst Halsema de boa-vakbonden BOA ACP en Nederlandse BOA Bond opnieuw naar de minister van Justitie en Veiligheid. Ze heeft geregeld dat ze binnenkort worden uitgenodigd voor een gesprek.

Behalve op de bodycam zet de burgemeester in op meer politie. In het centrum van Amsterdam worden tijdelijk 23 extra politiemensen ingezet ter ondersteuning van de boa’s. Het zijn onder meer agenten te paard en op de motor. Op de Wallen komt voorlopig een mobiel politiebureau.