Amsterdamse boa krijgt bodycam en meer steun

Handhavers in Amsterdam krijgen een bodycam als onderdeel van hun uniform. Dat heeft burgemeester Femke Halsema toegezegd. Ook krijgen ze in de binnenstad extra ondersteuning van de politie.

De handhavers, ook wel buitengewoon opsporingsambtenaren of boa’s genoemd, voerden vorige week actie voor meer middelen om zich te verdedigen tegen agressie. Ze wilden bijvoorbeeld een wapenstok, handboeien of pepperspray.

Volgens haar woordvoerder wil Halsema beslist niet dat handhavers worden omgevormd tot bewapende gemeentepolitie. Dat zou een geweldsspiraal in de hand werken. Daarom heeft Halsema nu bodycams toegezegd, omdat die volgens de gemeente een positief effect hebben op het gedrag van burgers. Als mensen weten dat ze worden gefilmd, gedragen ze zich beter, is de ervaring in andere steden, en de drager van zo’n uniformcamera voelt zich veiliger.

Nog deze zomer krijgen de eerste honderd handhavers een bodycam. Daarna wordt het aantal stapsgewijs uitgebreid.

Verder worden in het centrum van Amsterdam tijdelijk 23 extra politiemensen ingezet, ter ondersteuning van de boa’s. Het zijn onder meer agenten te paard en op de motor. Het aantal politiemensen in de binnenstad komt daarmee op zeventig. Op de Wallen komt voorlopig een mobiel politiebureau.