Amsterdamse aanpak woonfraude lijkt te werken

De Amsterdamse aanpak tegen woonfraude begint zijn vruchten af te werpen. Het aantal sluitingen van illegale hotels is verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers over het afgelopen halfjaar, die de verantwoordelijk wethouder naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De genomen maatregelen, zoals meer controle en handhaving, moeten de schaarse woonruimte in Amsterdam beter beschermen.

Onder woonfraude valt bijvoorbeeld ruimte die illegaal wordt verhuurd aan toeristen. Uit de cijfers blijkt dat er minder panden zoals illegale hotels zijn gesloten en dat komt waarschijnlijk doordat er stevig tegen wordt opgetreden. Het aantal sluitingen is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 gedaald van 79 naar 61.

Het lijkt erop dat er minder panden als investering worden opgekocht om te gebruiken voor illegale toeristische verhuur, aldus woonwethouder Laurens Ivens. Ook zijn de eerste boetes uitgedeeld voor het niet melden van vakantieverhuur. Sinds najaar 2017 moet elke Amsterdammer vakantieverhuur vooraf melden.

De hoofdstad voert een steeds hardere strijd tegen de negatieve gevolgen van toerisme. Naar verwachting komen dit jaar 18 miljoen bezoekers naar Amsterdam, oplopend naar 30 miljoen in 2025.